الرئيس إلهام علييف: أرمينيا تخطط احتلال أراضي أذربيجان ولا تخفي هذه الخطة

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

تخطط أرمينيا في احتلال أراضي أذربيجان ولا تخفي هذه الخطة. كانت القيادة العسكرية السياسية لارمينيا تهدد أذربيجان باحتلال جديد، بتنفيذ سياسة الاحتلال الجديد من اجل احتلال أراض جديدة، هذا هو سياسة القيادة العسكرية السياسية لارمينيا اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة لأذربيجان في نداء توجه به الى الشعب.

كما جاء في النداء: " والسبب الآخر هو السعي الى صرف انتباه سكان أرمينيا عن القضايا الاجتماعية الاقتصادية الشديدة القائمة في أرمينيا وتقديم أذربيجان كعدو. والسبب الآخر هو ان أرمينيا تسعى بجد الى اجهاض عملية المحادثات ويمكنني القول انها حققت نيتها هذه. نتيجة السياسة المنافقة وغير البناء والكاذبة لارمينيا بالذات، توقفت المحادثات حاليا بالفعل وارتكاب الاستفزاز العسكري الجديد يهدف الى تحقيق هذه الأهداف."