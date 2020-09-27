وزارة الدفاع: الجيش الأرميني تكبد خسائر بشرية كبيرة
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]
باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج
تكبد الجيش الأرميني خسائر بشرية ومادية كبيرة. تم تدمير آليات قتالية للعدو ومنظومات الصواريخ والمدفعية للعدو.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الاذربيجاني العقيد آنار ايوازوف.
قال ايوازوف ان وحداتنا العسكرية في خط الجبهة تتفوق تفوقا كاملا على العدو. والانتصار معنا.
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