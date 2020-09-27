عاجل: بيان النيابة العامة حول قتلى ومصابين جراء استهداف قوات الاحتلال الارميني المناطق السكنية

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

اصدرت النيابة العامة الاذربيجانية بيانا حول ارتكاب قوات الاحتلال الارميني استفزازات عسكرية واسعة النطاق على طول خط الجبهة استهداف مواقع الدفاع الاذربيجاني والمناطق السكنية المجاورة لها باستخدام الاسلحة الثقيلة وكبيرة العيار وقاذفات القنابل والالغام والهاون والعتاد المدفعية كبيرة العيار منذ صباح 27 سبتمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن قوات الاحتلال الارميني استهدفت هذه المرة قرى قابانلي لمحافظة تارتار الاذربيجانية وتشيارقلي واوتا قراوند لمحافظة أغدام الاذربيجانية وال خانلي وشكر بيكلي لمحافظة فضولي الاذربيجانية وجوجوق مرجانلي لمحافظة جبرائيل الاذربيجانية مما ادى الى سقوط قتلى ومصابين بين المسالمين العزل بجانب تضرر عدد كبير من البيوت والمنازل والمنشآت المدنية.

ونقل الى المستشفيات المجاورة كل من المسالمين العزل حسنوف من مواليد 1987م من سكان محافظة تارتار وزالوف من مواليد 1982م من سكان محافظة طاشكسان ومحمدوف من مواليد 1960م من سكان محافظة فضولي وقولييف من مواليد 1995م من سكان محافظة فضولي وزينالوف من مواليد 1961م من سكان محافظة اغدام والله ياروف من مواليد 1997م من سكان محافظة اغدام لاصاباتهم بجروح مختلفة الخطورة جراء القصف المدفعي الارمني المناطق السكنية.

ونبلغ بمشاعر الاسف العميقة أن الاستفزاز العسكري الغدر للعد ادى الى سقوط ضحايا بين المسالمين العزل والمجندين ايضا.

ويعمل موظفو النيابة العامة حاليا في المناطق المتضررة قدر الامكان في ظل الظروف القتالية وسيتعطى للقضية قيمة قانونية عقب التحقيق الشامل.

ويرجا من وسائل الاعلام الجماهيرية وكذلك مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الا تنشر معلومات غير رسمية وغير مدققة.