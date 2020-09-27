بيان الطائفة الاذربيجانية القراباغية حول الاوضاع الحالية عند خط الجبهة

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

اصدرت الطائفة الاذربيجانية لاقليم قراباغ الجبلي الاذربيجاني بيانا حول الاوضاع الراهنة عند خط الجبهة جراء حملات اخيرة اقدمت عليها قوات الاحتلال الارميني على طول خط الجبهة.

أفادت أذرتاج أن بيان الطائفة الاذربيجان جاء فيه ما يلي:

" هاجمت قوات الاحتلال الارميني الاحتلالية في ساعات فجرية من يوم 27 سبتمبر اليوم على مواقع الدفاع الاذربيجاني والمناطق السكنية على طول خط الجبهة اجمعين.

نستنكر بأشد استنكار كوننا ضحايا الاحتلال الارميني والتطهير العرقي الطائفة الاذربيجانية لاقليم قراباغ الجبلي الاذربيجاني حملات ارمينيا هذه والجرائم الحربية التي ما زالت تعرتكبها ارمينيا. ونطالب بسحب قوات الاحتلال الارميني سحبا كاملا وفوريا من جميع الاراضي المحتلة الاذربيجانية. وكفانا بالانتظار لمدة تزيد عن 30 سنة ونرغب في العودة الى مسقط رؤوسنا وبيوتنا.

وقد اظهرت السنوات الماضية أن ارمينيا المعتدية لم تمكن من استعادة حقوقنا المنتهكة باستهانتها قرارات مجلس الامن الدولي وقرارات ووثائق سائر المنظمات الدولية.

والمسؤولية عن المعارك المستمر حاليا على طول جميع خط الجبهة تقع على قيادة ارمينيا العسكرية السياسية.

ونسأل الله تعالى الرحمة لجميع شهدائنا من الجنود والمسالمين وان يلهم الصبر والسلوان على ذويهم."