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    الرئيس إلهام علييف: أرمينيا عوقبت وستعاقب في استفزازها العسكري الأخير ضد المدنيين وعسكريينا

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٢]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    رد الجيش الاذربيجاني ردا لائقا على العدو في يوليو وحافظ على وحدة أراضي البلد. واظهر مرة أخرى ان الطرف الذي يتحدث مع أذربيجان بلغة التهديد سيندب. للأسف، إنهم لم يتلقنوا درسا من هذا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة لأذربيجان في نداء توجه به الى الشعب.

    كما جاء في النداء: "قد قلت بعد استفزازات يوليو انه يجب ان تتلقن أرمينيا درسا من انهزامها. لجأت أرمينيا الى استفزاز عسكري جديد في شهر أغسطس. في هذه المرة تسلل العدو في مجموعة تخريبية الى أذربيجان. تم توقيف قائد المجموعة التخريبية للعدو ويجري التحقيق حاليا في هذه المسألة. يقول قائد المجموعة التخريبية في افاداته بشكل واضح ان هذه المجموعة التخريبية المخططة تسربت الى أذربيجان لارتكاب اعمال إرهابية في أذربيجان. واليوم ارتكبت أرمينيا مجددا استفزازا عسكريا جديدا ضد السكان المدنيين وعسكريينا. كما قلت، ان العدو تم معاقبته وسيُعاقب."

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أرمينيا عوقبت وستعاقب في استفزازها العسكري الأخير ضد المدنيين وعسكريينا
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