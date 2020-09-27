باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج كتب المحلل السياسي الارميني هرانت ملك شاه نظريان في حسابه على الفيسبوك ما يلي: "ما لي بكلام ويحصل هكذا عندما يكون المسؤول رقم 1 عن امن البلد منعدما منحطا. وشرع علييف في العمل واما "تنازلات حقيقية" لباشينيان فهي على سبيلها. وتظهر مساء على شاشات اذاعية. وارتكزت المشكلة من جديد على عاتق الجيش."

AZERTAG.AZ : محلل سياسي أرميني: ما لي بكلام ويحصل هكذا عندما يكون المسؤول رقم 1 عن أمن البلد منحطا

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