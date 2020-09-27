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    أخبار رسمية


    عقد جلسة مجلس الامن برئاسة الرئيس إلهام علييف

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    عقدت جلسة لمجلس الامن برئاسة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 27 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ : عقد جلسة مجلس الامن برئاسة الرئيس إلهام علييف
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