أنقرة، 27 سبتمبر، أذرتاج جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو والروسي سيرغي لافروف. أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية التركية أن موضوع المحادثات الهاتفية بين الوزيرين ارتكز على الاصطدامات العسكرية الراهنة الناشبة جراء حملات عسكرية تشنها ارمينيا على أذربيجان. شاهتاختي مراسل أذرتاج

AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية التركي والروسي

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