وزارة الدفاع: تحرير ذروة "موروف" في سلسلة جبال موروفداغ
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج
تم تحرير ذروة موروف في سلسلة جبال موروفداغ نتيجة العملية العسكرية التي نفذها الجيش الاذربيجاني في اتجاه جورانبوي.
أفادت وكالة أذرتاج انه نتيجة العملية تم السيطرة على الطريق البري الواصل بين واردنيس – أغداره ذي الأهمية العسكرية الذي يربط الأراضي الأذربيجانية المحتلة بارمينيا سيطرة كاملة للأسلحة النارية والمدفعية والرؤية العادية. ان هذا التفوق العسكري يسمح للجيش الاذربيجاني بمنع نقل الشحن العسكري الإضافي من أرمينيا الى كالبجار واغداره المحتلتين.
تستمر العمليات العسكرية.
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