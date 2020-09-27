  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    العدو يهرب تاركا المدرعات في ميدان القتال

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٨]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    نتيجة ضربات وحدات الجيش الاذربيجاني في عمليات الهجوم المضاد هرب عدد كبير من جنود العدو تاركين مدرعاتهم في ميدان القتال.

    أفادت وكالة أذرتاج ان وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو للمدرعات والآليات العسكرية المدمرة وكذلك التاركة في ميدان القتال.

    AZERTAG.AZ :العدو يهرب تاركا المدرعات في ميدان القتال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٠]
    وزارة الدفاع: تحرير ذروة "موروف" في سلسلة جبال موروفداغ
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
    الدفاع الاذربيجاني اقترح لقيادة حامية عسكرية ارمينية بالاستسلام قبل تدميرها بالكامل
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يحرِّر عدد من القرى من وطأة الاحتلال
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٦]
    وزارة الدفاع: الجيش الأرميني تكبد خسائر بشرية كبيرة
    العدو يهرب تاركا المدرعات في ميدان القتال