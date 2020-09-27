باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج نتيجة ضربات وحدات الجيش الاذربيجاني في عمليات الهجوم المضاد هرب عدد كبير من جنود العدو تاركين مدرعاتهم في ميدان القتال. أفادت وكالة أذرتاج ان وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو للمدرعات والآليات العسكرية المدمرة وكذلك التاركة في ميدان القتال.

AZERTAG.AZ : العدو يهرب تاركا المدرعات في ميدان القتال

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