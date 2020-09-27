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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي بمبادرة الجانب المقابل

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٩:٣٠]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الروسي سيرجي لافروف مبادرة الجانب المقابل في 27 سبتمبر اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن وزير الخارجية الروسي عبر خلال المكالمة الهاتفية عن قلقه بصدد الاوضاع الراهنة في المنطقة مشيرا الى ضرورة اعادة بناء نظام وقف اطلاق النار.

    ولفت الوزير بايراموف الى أن قوات الاحتلال الارميني اقدمت على الاعتداء العسكري التالي ضد أذربيجان خارقة خرقا صارما نظام وقف اطلاق النار ومستهدفة مواقع الدفاع الاذربيجاني على طول خط التماس باستخدام الاسلحة الثقيلة وكبيرة العيار وقاذفات القنابل والهاون والمعدات المدفعية متخلفة العيار منوها الى أن هذه الحملة تابعة للفعاليات المستفزة المستهدفة التي تنفذها ارمينيا خلال الاشهر الاخيرة.

    وذكر أن الجانب الاذربيجاني يحقق تدابير معاكسة مناسبة ضد قوات الاحتلال الارميني ضمن الحق في الدفاع الذاتي وبغية ضمان امن الاهالي المدنيين.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والروسي بمبادرة الجانب المقابل
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