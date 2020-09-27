ليلى عبد الله يفا: ندعو المجتمع الدولي لاستنكار تصريح مسؤول ارمينيا العنصري والشوفيني

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

قالت ليلى عبد الله يفا إن رئيس الاركان العامة لقوات الاحتلال الارميني الاحتلالية استخدم عبارات عنصرية بغيضة ضد الشعب الاذربيجاني في تصريح أدلى به اليوم وهذا التصريح دليل واضح على أن سياسة الاحتلال والبغض العنصري وكراهية أذربيجان سياسة الدولة في ارمينيا.

أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا رئيسة ادارة مكتب الاعلام بوزارة الخارجية الاذربيجانية قولها وهي تعلق على تصريح رئيس الاركان العامة لقوات الاحتلال الارميني إن "التعبير عن الشعوب الاخرى بمثل هذه التصاريح في القرن الحادي والعشرين يعرض بصراحة مدى بعد مسؤولي ارمينيا عن الحضارة وإننا ندعو المجتمع الدولي لاستنكار تصريح مسؤول ارمينيا العنصري والشوفيني هذا."