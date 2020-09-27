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    أذربيجان تعلن الاحكام العرفية

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    بناء على مرسوم أصدره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أعلنت في أذربيجان الاحكام العرفية جراء الاستفزازات العسكرية الواسعة النطاق التي قامت بها أرمينيا ضد أذربيجان.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم الشئون الخارجية لدى الإدارة الرئاسية الأذربيجانية حكمت حاجييف في 27 سبتمبر.

    قال حكمت حاجييف ان أرمينيا قصفت المناطق السكنية والعسكرية لأذربيجان من عدة اتجاهات في 27 سبتمبر.

    بدأ الجيش الاذربيجاني هجوما مضادا ضد العدو.

    جاء في المرسوم انه تعلن الاحكام العرفية في كل انحاء أذربيجان ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلا في 28 سبتمبر، ذلك نظرا للبند رقم 109 والبند 111 من الدستور.

    ويتم فرض حظر التجول وفقا لقانون الاحكام العرفية في كل من مدن باكو وكنجة وسومغايت ومنكجوير ونفطالان ومحافظات يفلاخ واقجابدي وبيلقان واغدام وتارتار وجورانبوي وطاشكسان وطاووس وقازاخ واغصطفا خلال الفترة ما بين الساعات 21.00 الى 06.00 صباحا مع ضرورة خروج الناس من المساكن حاملين بطاقات الهوية ووثائق خاصة تسمح لهم بالتجول.

    كما ينص القانون على اتخاذ تدابير خاصة مفروضة على حركة وتنقل وسائل النقل مع تكليف وزارة الداخلية بالمراقبة على الامر. وجاء في القانون أن تقييد حقوق المواطنين بغض النظر الى اشكال الملكية خلال فترة الاحكام العرفية يطبق وفقا لما يوافق مع الدستور والقوانين سارية المفعول.

    وخدمة اسان مسؤولة مع وزارة الداخلية عن اصدار وثائق رخصة خاصة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تعلن الاحكام العرفية
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