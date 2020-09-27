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    سياسة


    الدفاع الاذربيجاني يدمر مستودع الاسلحة والعتاد الحربي الخاص بقوات الاحتلال الارميني – فيديو

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:١٤]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    جراء عملية الهجوم المعاكس التي اطلقتها قوات الدفاع الاذربيجاني لردع حملات الاحتلال الارميني دمر مستودع الاسلحة والعتاد الحربي الخاص بالجيش الارميني الاحتلالي.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن انفجارات وقعت في المستودع العسكري نتيجة ضربات الدفاع الاذربيجاني تشهد بوضوح في مقاطع فيديو معروض ايضا:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1601226444106506254.mp4

    AZERTAG.AZ :الدفاع الاذربيجاني يدمر مستودع الاسلحة والعتاد الحربي الخاص بقوات الاحتلال الارميني – فيديو
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