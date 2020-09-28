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    سياسة


    أذربيجان تعلن التعبئة الجزئية

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥‎١]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 28 سبتمبر مرسوما "حول اعلان التعبئة الجزئية في جمهورية أذربيجان".

    أفادت وكالة أذرتاج ان المرسوم ينص على اعلان التعبئة الجزئية في جمهورية أذربيجان.

    كُلِّف جهاز الدولة للتجنيد والتعبئة في أذربيجان بجلب المجندين الى الخدمة العسكرية واتخاذ تدابير في مهام وسائل النقل العسكرية.

    يدخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم توقيعه.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تعلن التعبئة الجزئية
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