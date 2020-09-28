باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) يواصل الجيش الاذربيجاني معارك عنيفة لتدمير العدو وتحرير أراضينا من الاحتلال، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع. نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو عن سير عملياتها القتالية الناجحة لردع هجوم العدو. تقدم أذرتاج رابط الفيديو. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1601275925267836978.mp4

AZERTAG.AZ : الدفاع الأذربيجاني يواصل عملياته القتالية لتحرير أراضينا - فيديو

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