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    الخارجية تحيط الهيئات ذات الصلة للبلدان الخارجية علما بانتهاكات ارمينية لوقف إطلاق النار

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    انتهكت أرمينيا حالة وقف إطلاق النار في 27 سبتمبر فجرا مما أدى الى مقتل وجرح عسكريين ومدنيين اذربيجانيين.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 28 سبتمبر.

    قال بايراموف إن الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف تقدم بنداء الى الشعب الاذربيجاني عقب الاستفزاز العسكري الأرميني. وأضاف الوزير ان الوزارة أحاطت السلك الدبلوماسية علما بما يجري من احداث ونشرت بيانات بهذا الشأن".

    AZERTAG.AZ :الخارجية تحيط الهيئات ذات الصلة للبلدان الخارجية علما بانتهاكات ارمينية لوقف إطلاق النار
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