باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج قالت النيابة العامة إن قيادة أرمينيا العسكرية السياسية الاحتلالية تواصل استهداف الأهالي المسالمين والمنشآت المدنية العديدة والمرافق العامة بانتهاك التزاماتها المتعهدة بها باتفاقية جنيف انتهاكا صارخا وبين الأراضي المستهدفة مناطق سكنية جماعية عواصم المحافظات والقرى ومرافق البنية التحتية المدنية بما فيه المتسشفيات والمراكز الطبية والمدارس وروضات الأطفال. أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العام أن 26 جريحا من المدنيين المسالمين نقلوا إلى المستشفيات حتى الان.

AZERTAG.AZ : النيابة العامة: نقل 26 جريحا من المدنيين المسالمين إلى المستشفيات حتى الان

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