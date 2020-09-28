قوات الاحتلال الأرميني تستهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس وروضات الأطفال

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

قيادة أرمينيا العسكرية السياسية الاحتلالية تواصل استهداف الأهالي المسالمين والمنشآت المدنية العديدة والمرافق العامة بانتهاك التزاماتها المتعهدة بها باتفاقية جنيف انتهاكا صارخا وبين الأراضي المستهدفة مناطق سكنية جماعية عواصم المحافظات والقرى ومرافق البنية التحتية المدنية بما فيه المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس وروضات الأطفال.

أفادت أذرتاج عن بيان النيابة العامة أن 26 جريحا من المدنيين المسالمين نقلوا إلى المستشفيات حتى الان.