حكمت حاجييف: توصلت أرمينيا الى اجهاض عمليات المحادثات

باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يواصل الجيش الاذربيجاني عملياته الدفاعية في أراضيه. إن الهدف هو حماية السكان المدنيين وإجبار المحتل على السلام، حسبما افادته وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها حكمت حاجييف مساعد رئيس جمهورية اذربيجان ومدير قسم الشئون السياسية الخارجية لدى الإدارة الرئاسية في مؤتمر صحفي في 28 سبتمبر.

قال حكمت حاجييف إن الهدف من سياسة أرمينيا حتى الآن كان اجهاض عملية التفاوض وقد نجحت. فيه تسعى أرمينيا الى عدم الانسحاب من الأراضي المحتلة بتنفيذ استفزازات عسكرية وسياسية. وهذه محاولة أخرى للعدوان على أذربيجان وتهديد لأذربيجان بالقوة.