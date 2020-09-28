وزارة الدفاع: تدمير دبَّابتين للعدو (فيديو)

وزارة الدفاع: تدمير دبَّابتين للعدو (فيديو)
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥٢]
باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج
يواصل الجيش الاذربيجاني عمليات الهجوم المضاد من اجل تحرير أراضي أذربيجان من وطأة الاحتلال.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني قتل عددا كثيرا من القوى البشرية للجيش الأرميني ودمر منشآته العسكرية ومدرعاته في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة نتيجة العمليات العسكرية في 27 و28 سبتمبر.
تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن تدمير دبابتين أخريين للعدو.
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