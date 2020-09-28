الدفاع: بين خسائر العدو مرتزقة ارمينية من سوريا وبلدان الشرق الأوسط

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

حسب المعلومات الاستطلاعية، يوجد بين خسائر العدو عدد كثير من المرتزقة من أصول ارمينية من سوريا وبلدان الشرق الأوسط الأخرى. وتتمكن أرمينيا من خفاء هذه الخسائر بسهولة بسبب عدم تسجيلهم رسميا في أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان هذه الكلمات قالها العقيد واقف دركاهلي في تصريحه لوكالة أذرتاج.

قال دركاهلي ان القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا تخفي خسائرها من الرأي العام تحت ذريعة الحظر المفروض على نشر المعلومات العسكرية. سيضطر العدو الى الاعتراف بهذه الخسائر التي سقطت في ظروف مختلفة غير قتالية بعد مدة بسبب كثرة عدد الخسائر.