مساعد الرئيس: تستهدف أرمينيا المدنيين العزل عندما تقع في الضيق

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن قوات الاحتلال الأرميني هاجمت على قرانا ابتداء من الساعة 06.00 من يوم 27 سبتمبر الامس ونفذت عملية الحملات المضادة على استفزاز أرمينيا هذه. وتستمر العمليات على طول خط المواجهة في الوقت الحاضر.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده لممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلد 28 سبتمبر اليوم إن أرمينيا تستهدف المدنيين المسالمين عندما تقع في الضيق بناء على وصف الأهالي المسالمين في العقيدة العسكرية الأرمينية بأهداف.

وأوضح حاجييف أن هذا ما قد شهدناه خلال سنوات 1990م وفي اثناء معارك أبريل عام 2016م. وقتلت عائلة مع افرادها القاصرين في قرية بمدينة نفطالان التي تقع على بعد بعيد عن خط المواجهة الامس. واستهدفت مدينة ترتر منذ صباح اليوم بالقصف المدفعي ودمر معمل السجاجيد في ترتر. واستهدف فرع شرطة ترتر. وأصيب 14 مسالما مدنيا بجروح مختلفة.