  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مساعد الرئيس: تستهدف أرمينيا المدنيين العزل عندما تقع في الضيق

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    قال حكمت حاجييف إن قوات الاحتلال الأرميني هاجمت على قرانا ابتداء من الساعة 06.00 من يوم 27 سبتمبر الامس ونفذت عملية الحملات المضادة على استفزاز أرمينيا هذه. وتستمر العمليات على طول خط المواجهة في الوقت الحاضر.

    أفادت أذرتاج عن حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي عقده لممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلد 28 سبتمبر اليوم إن أرمينيا تستهدف المدنيين المسالمين عندما تقع في الضيق بناء على وصف الأهالي المسالمين في العقيدة العسكرية الأرمينية بأهداف.

    وأوضح حاجييف أن هذا ما قد شهدناه خلال سنوات 1990م وفي اثناء معارك أبريل عام 2016م. وقتلت عائلة مع افرادها القاصرين في قرية بمدينة نفطالان التي تقع على بعد بعيد عن خط المواجهة الامس. واستهدفت مدينة ترتر منذ صباح اليوم بالقصف المدفعي ودمر معمل السجاجيد في ترتر. واستهدف فرع شرطة ترتر. وأصيب 14 مسالما مدنيا بجروح مختلفة.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: تستهدف أرمينيا المدنيين العزل عندما تقع في الضيق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٢]
    وزارة الدفاع: تدمير دبَّابتين للعدو (فيديو)
    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢١]
    الدفاع: بين خسائر العدو مرتزقة ارمينية من سوريا وبلدان الشرق الأوسط
    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٨]
    حكمت حاجييف: توصلت أرمينيا الى اجهاض عمليات المحادثات
    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٥‎]
    الخارجية تحيط الهيئات ذات الصلة للبلدان الخارجية علما بانتهاكات ارمينية لوقف إطلاق النار
    مساعد الرئيس: تستهدف أرمينيا المدنيين العزل عندما تقع في الضيق