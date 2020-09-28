باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) أحاطت وزارة الدفاع الملحقين العسكريين الأجانب ومندوبي المنظمات الدولية المعتمدين في البلد (منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر) بشأن العدوان العسكري لأرمينيا على أذربيجان والوضع على خط الجبهة والهجوم المضاد وظروف العمليات. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الوزارة أحاطتهم علما مفصلا بخسائر العدو والأراضي والمرتفعات المحررة واستفزازات العدو ومعلومات مستفزة ومضللة.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تحيط الملحقين العسكريين الأجانب ومندوبي المنظمات الدولية المعتمدين في البلد علما بظروف العملية

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