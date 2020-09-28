العدو يقصف محيط محكمة تارتار بالمدفعية: مقتل مدني وجرح 3 أشخاص

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

يواصل الجيش الأرميني قصف المنشآت المدنية والبيوت والمرافق العامة مع انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئه. نتيجة قصف العدو محيط محكمة محافظة تارتار خلال الساعة الحادية عشرة في 28 سبتمبر، قُتل المواطن المدني علييف مهمان سوفيت اوغلو من مواليد 1975.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة انه جرح نتيجة قصف العدو سائق سيارة الإسعاف الطبي الذي مر بمكان الحادث أسدوف قنبر عسكر اوغلو من مواليد 1968 وعضو الشرطة العسكرية حسينوف فخر الدين فرمان اوغلو من مواليد 1994 وساكن محافظة تارتار ابراهيموف تورال فردوسي اوغلو من مواليد 1991 الذين كانا في تلك السيارة.

رفعت النيابة العامة دعوى قضائية في المواد الجنائية المختلفة.

حاليا تجري التحقيقات بشأن القضية.