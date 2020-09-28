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    العقيد دركاهلي: قيادة أرمينيا العسكرية أمرت بتوجيه السلاح على جنودها

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج 

    قال العقيد واقف دركاهلي إن معلومات استطلاعية متوفرة لدينا تدل على أن قيادة أرمينيا العسكرية اقامت نقاط العبور على الطرق البرية الواصلة من أرمينيا إلى الأراضي المحتلة الأذربيجانية.

    أفادت أذرتاج عن العقيد دركاهلي رئيس مكتب الاعلام بوزارة الدفاع قوله في تصريح له للوكالة إن الغرض من ذلك صد الأهالي الهاربين في حالة ذعر إلى أرمينيا لترك المناطق واعتقال الجنود الأرمن الهاربين من القوات تاركين أسلحتهم.

    وأضاف أن معلومات متوفرة تشير إلى حدوث وقائع في تلك النقاط باستخدام الأسلحة ضدهم ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.

    AZERTAG.AZ :العقيد دركاهلي: قيادة أرمينيا العسكرية أمرت بتوجيه السلاح على جنودها
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