باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج انزل الجيش الاذربيجاني ضربات ساحقة على وحدات المدفعية الارمينية الواقعة في اتجاه آغداره. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن وحدات العدو تكبدت بخسائر فادحة نتيجة النيران الدقيق من الجانب الاذربيجاني مما اضطر الى التقهقر. وحدات المدفعية تلك تابعة للفوج الجبلي رقم 5 لجيش أرمينيا.

AZERTAG.AZ : الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات على وحدات المدفعية للعدو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده