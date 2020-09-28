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    سياسة


    الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات على وحدات المدفعية للعدو

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    انزل الجيش الاذربيجاني ضربات ساحقة على وحدات المدفعية الارمينية الواقعة في اتجاه آغداره.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن وحدات العدو تكبدت بخسائر فادحة نتيجة النيران الدقيق من الجانب الاذربيجاني مما اضطر الى التقهقر.

    وحدات المدفعية تلك تابعة للفوج الجبلي رقم 5 لجيش أرمينيا.

    AZERTAG.AZ :الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات على وحدات المدفعية للعدو
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