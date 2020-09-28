الوجه القبيح للفاشية الأرمنية: يواصل العدو استهداف المدنيين

تارتار، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

استهدفت الوحدات المسلحة الارمينية مدينة تارتار ومن جملتها قرى مكتظة بالسكان في المحافظة بإطلاق النيران منذ صباح اليوم باستخدام الأسلحة المدفعية الثقيلة.

أفادت وكالة أذرتاج انه نتيجة قصف العدو مدينة تارتار قُتل المواطن المدني علييف مهمان سوفيت اوغلو من مواليد 1975 وجرح سائق سيارة الإسعاف الطبي الذي مر بمكان الحادث أسدوف قنبر عسكر اوغلو من مواليد 1968 وعضو الشرطة العسكرية حسينوف فخر الدين فرمان اوغلو من مواليد 1994 وساكن محافظة تارتار ابراهيموف تورال فردوسي اوغلو من مواليد 1991 الذين كانا في تلك السيارة. تم نقل الجرحى الى المستشفى.

كما واصل الجيش الأرميني قصف مركز الشرطة ومبنى المحكمة والمنشآت المدنية والبيوت والمرافق العامة. يظهر هذا مرة أخرى الوجه القبيح للفاشية الأرمنية.

وتضررت نتيجة هذا الاستفزاز المسلح منازل سكان قرية آزاد قاراقويونلو المدعوين أحمدوف مائل علي عسكر أوغلو وصلاحوف نظام مجيد أوغلو وكريموف ألشان شاحمات أوغلو بأضرار بالغة وانزلت ضربات على الجسر الاستراتيجي الرئيسي ومركز الشرطة في المحافظة.

نتيجة قصف العدو للمنشآت المدنية، تم تعطيل المبنى رقم 10 المكون من 54 شقة في شارع صفروف بمدينة تارتار والمبنى السكني رقم 16 في بلدة شيخارخ بالمحافظة وإخلاء سكان المبنى.

كما سقطت قذائف مدفعية على المباني الفرعية لساكن قرية سهل آباد بمنطقة ترتر أغايف بختيار رحيم أوغلو وساكنة قرية يوخاري قابانلي رسمية حسنوفا، مما أسفر عن مقتل العديد من المواشي الصغيرة والأبقار.