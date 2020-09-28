باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) نتيجة الضربات الدقيقة للجيش الأذربيجاني تم تدمير عدة معدات قتالية أخرى تابعة للقوات المسلحة الأرمنية في اتجاهات مختلفة من خط الجبهة، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية. تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير معدات قتالية للعدو. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16012987472991911919.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير عدة معدات قتالية للعدو (فيديو)

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