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    حكمت حاجييف: هذه هي الحرب الوطنية العظمى
    يجب ان يدعو المجتمع الدولي أرمينيا الى وقف الاحتلال

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٩]

    باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

    تعاني جمهورية أذربيجان من حرب تدوم 30 عاما. يجب ان يناشد المجتمع الدولي أرمينيا وقف الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني حكمت حاجييف في مؤتمر صحفي عقد اليوم لممثلي السلك الدبلوماسية في أذربيجان.

    قال حاجييف: "نريد ان تتخلى أرمينيا من موقفها العدواني. هذه هي الحرب الوطنية العظمى بالنسبة لنا. أعلنت حالة الحرب في كل انحاء أذربيجان. واليوم أعلنت التعبئة الجزئية في البلد. نستفيد من القانون الدولي، لكننا نرى عكس ذلك في القوات المسلحة لأرمينيا. نريد ان نرى الموقف الحقيقي للدول في هذه اللحظة.

    قال حاجييف ان مواقف رؤساء بعض المنظمات الدولية غير مقبولة مشيرا الى ان رئيس منظمة الدول الامريكية ادلى ببيان منحاز دون اعتبار مواقف الدول الأعضاء فيها. كذلك لا نقبل موقف الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. نناشد الدول الأعضاء ان يأخذ رؤساء المنظمات بعين الاعتبار مواقف الدول الأعضاء فيها."

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: هذه هي الحرب الوطنية العظمى
    يجب ان يدعو المجتمع الدولي أرمينيا الى وقف الاحتلال
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