باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تواصل الوحدات المسلحة الارمينية قصف محافظتي تارتار وأغدام ومن جملتها قرى مكتظة بالسكان والمنشآت المدنية والبيوت والمرافق العامة باستخدام الأسلحة المدفعية الثقيلة مع انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئه. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ انه نتيجة لذلك، اندلعت حرائق على منشآت مدنية في عدد من قرى محافظتي أغدام وترتر.

AZERTAG.AZ : العدو يقصف محافظتي أغدام وتارتار بالمدفعية: احراق عدد من المنشآت المدنية

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