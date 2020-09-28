الجيش الارميني يقصف مبنى المعوقين والنازحين غي تارتار: مقتل شخصين وجرح آخرَيْن
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٠٦]
باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج
يواصل الجيش الأرميني قصف المستشفيات والمنشآت المدنية والمباني والمرافق العامة.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن النيابة العامة الأذربيجانية أن
الجيش الأرميني قصف مبنى المعوقين والنازحين الواقع في بلدة شيخ آرخ بمحافظة تارتار في الساعة التاسعة عشر في 28 سبتمبر مما ادى الى مقتل ساكني محافظة تارتار عباسوف خالق عاسف اوغلو من مواليد 1981 وأخيه عباسوف إلشان عاسف اوغلو من مواليد1987 وجرح محمدوف سيمور فضولي اوغلو من مواليد 1984 ومحمودوف فائق مالك اوغلو من مواليد 1989.
رفعت نيابة محافظة تارتار دعوى قضائية في المواد ذات الصلة من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان.
تجري التحقيقات بهذا الشأن.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥٣]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥١]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك