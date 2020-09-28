وزارة الدفاع: الجيش الارميني يقصف محافظة جورانبوي
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]
باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج
قصف الجيش الارميني بالمدفعيات قريتي يوخاري اغجاكند وقاراموسالي في محافظة جورانبوي. ولم تلحق اضرار جدية بالبنى التحتية المدنية.
ولا خسائر بين سكان القريتين.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.
قال دركاهلي ان الجيش الأذربيجاني قام بالرد القاسي على العدو.
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