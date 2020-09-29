باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) يواصل الجيش الاذربيجاني عمليات الهجوم المضاد من اجل تحرير أراضي أذربيجان من وطأة الاحتلال. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني دمر دبابتين أخريين للعدو بنيران دقيقة. تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن تدمير دبابتين للعدو. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1601360692107096046.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير دبَّابتين للعدو (فيديو)

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