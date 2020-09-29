الجيش الاذربيجاني سحق فوج الجيش الأرميني

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

سحق الجيش الاذربيجاني الفوج الآلي الثالث "مارتوني" الواقع في أراضي محافظة خوجاوند الموجودة تحت وطأة الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

قال دركاهلي ان العدو تكبد خسائر كبيرة في المعدات العسكرية وفي صفوف القوى البشرية. تم تدمير الفوز الآلي بالكامل.

ناشدت قيادة الجيش الأرميني كل شخص للمساعدة بوسائل النقل لإجلاء القتلى والجرحى.