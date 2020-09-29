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    سياسة


    الجيش الاذربيجاني يدمر منظومة راجمات الصواريخ "اوراغان" للعدو

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٣٤]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    يواصل الجيش الاذربيجاني سحق وحدات الجيش الأرميني.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    قال دركاهلي ان الجيش الاذربيجاني دمر قبل عدة دقائق منظومة راجمات الصواريخ "اوراغان" التابعة للقوات المسلحة لأرمينيا في اتجاه محافظة خوجاوند (مارتوني).

    AZERTAG.AZ :الجيش الاذربيجاني يدمر منظومة راجمات الصواريخ "اوراغان" للعدو
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