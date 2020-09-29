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    سياسة


    وزارة الدفاع: قتل عقيد في الجيش الأرميني

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    قُتل رئيس المدفعية للفوز الآلي الـ18 للجيش الأرميني الواقع في محافظة جبرائل المحتلة العقيد كارين بابايان نتيجة قصف الجيش الاذربيجاني، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: قتل عقيد في الجيش الأرميني
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