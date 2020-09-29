الجيش الاذربيجاني: لا تستخدم المروحيات في معارك اليوم
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٢]
باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج
الأخبار المتداولة في وسائل الاعلام الارمينية حول "إسقاط" مروحية تابعة للسلاح الجوي الاذربيجاني مضللة وكاذبة.
قال العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني لم يستخدم المروحيات في العمليات القتالية اليوم.
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