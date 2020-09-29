باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج قال العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني دَمَّر مقر الاستطلاع والمراقبة للجيش الأرميني في بلدة هادروت من محافظة خوجاوند، التابع رقم 3 للفوج الأول للجيش الأرميني.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير الموقع القيادي الأرميني لاستطلاع والمراقبة في هادروت

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