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    وزارة الدفاع: تدمير الموقع القيادي الأرميني لاستطلاع والمراقبة في هادروت

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٥‎]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    قال العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني دَمَّر مقر الاستطلاع والمراقبة للجيش الأرميني في بلدة هادروت من محافظة خوجاوند، التابع رقم 3 للفوج الأول للجيش الأرميني.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير الموقع القيادي الأرميني لاستطلاع والمراقبة في هادروت
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