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    سياسة


    وزارة الدفاع: ردع محاولة الحملة المضادة من قبل الجيش الأرميني

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:١٤]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    ردع الجيش الاذربيجاني ردعا قاطعا لوحدات الجيش الأرميني التي شنت الحملة المضادة من اتجاه قرية آشاغي ويسللي المحتلة في محافظة فضولي واضطر العدو الى التراجع.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع العقيد واقف دركاهلي ان جثث الجنود الأرمن القتلى متناثرة في ساحة القتال.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: ردع محاولة الحملة المضادة من قبل الجيش الأرميني
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