باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج يهرب جنود الكتيبة الارمينية الواقعة في توناشين من المعركة. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان جنود الكتيبة الثانية للفوج الآلي الجبلي السابع للفرقة الآلية الجبلية العاشرة للجيش الأرميني الأول تكبدوا خسائر كبيرة ويترك بقية الجنود مواقعهم في المعركة.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: هروب جنود الكتيبة الارمينية في توناشين من المعركة

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