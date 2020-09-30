  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: هروب جنود الكتيبة الارمينية في توناشين من المعركة

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٣]

    باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

    يهرب جنود الكتيبة الارمينية الواقعة في توناشين من المعركة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان جنود الكتيبة الثانية للفوج الآلي الجبلي السابع للفرقة الآلية الجبلية العاشرة للجيش الأرميني الأول تكبدوا خسائر كبيرة ويترك بقية الجنود مواقعهم في المعركة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: هروب جنود الكتيبة الارمينية في توناشين من المعركة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات ساحقة على مقر الجيش الأرميني في اغداره
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]
    محمود واعزي: أذربيجان دولة مهمة في سياسة إيران الخارجية
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر القوة الاحتياطية
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف: أرمينيا تجهض عملية المحادثات عمدا وتتقدم بمطالب غير مقبولة
    وزارة الدفاع: هروب جنود الكتيبة الارمينية في توناشين من المعركة