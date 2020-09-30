الجيش الأرميني ينزل ضربات مدفعية على بيوت السكان في قرية قازيان

تارتار، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أدى القصف المدفعي من قبل الوحدات المسلحة الأرمينية إلى خسائر جسيمة ببيوت السكان في قرية قازيان لمحافظة تارتار وتدمير البنية التحتية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان العدو يستهدف عمداً السكان المدنيين.

قال ساكن القرية مشفيق أخوندوف إن معظم منازل القرية تضررت من القصف: "تضررت عشرات المنازل بقذائف سقطت في قريتنا بالأمس أيضا. نعتمد على جيشنا، يحفظ الله جنود هذا الوطن. نحن واثقون من أن يكون النصر لنا".