باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج أنزل الجيش الاذربيجاني ضربات ساحقة على مقر الفوج الـ41 للفرقة الآلية الـ18 للجيش الأرميني. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الضربات الساحقة أفشلت إدارة الجيش الأرميني. سقط عدد كثير من القتلى والجرحى من الجيش الأرميني.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات على مقر الفوج الـ41 للفرقة الآلية الـ18 للجيش الأرميني

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