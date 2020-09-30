  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: تدمير مدافع العدو

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٨]

    باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    دمر الجيش الاذربيجاني مدافع العدو بنيران دقيقة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير مدافع العدو.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1601460045248426794.mp4

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير مدافع العدو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات ساحقة على مقر الجيش الأرميني في اغداره
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]
    محمود واعزي: أذربيجان دولة مهمة في سياسة إيران الخارجية
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر القوة الاحتياطية
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف: أرمينيا تجهض عملية المحادثات عمدا وتتقدم بمطالب غير مقبولة
    وزارة الدفاع: تدمير مدافع العدو