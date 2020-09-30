وزارة الدفاع: تدمير مدافع العدو
AzerTAg.az
٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٨]
باكو، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
دمر الجيش الاذربيجاني مدافع العدو بنيران دقيقة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير مدافع العدو.
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1601460045248426794.mp4
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