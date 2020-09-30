  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر القوة الاحتياطية

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

    استجابة لطلب المساعدة من الكتيبة الثانية للفوج الآلي الجبلي السابع للفرقة الآلية الجبلية العاشرة للجيش الأرميني الأول في توناشن، سرعت القوة الاحتياطية الارمينية اليها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني كشف مكان القوة الاحتياطية الوافدة للمساعدة ودمرها بالنيران الدقيق.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر القوة الاحتياطية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات ساحقة على مقر الجيش الأرميني في اغداره
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]
    محمود واعزي: أذربيجان دولة مهمة في سياسة إيران الخارجية
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف: أرمينيا تجهض عملية المحادثات عمدا وتتقدم بمطالب غير مقبولة
    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٨]
    وزارة الدفاع: تدمير مدافع العدو
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر القوة الاحتياطية