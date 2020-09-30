وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر القوة الاحتياطية

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

استجابة لطلب المساعدة من الكتيبة الثانية للفوج الآلي الجبلي السابع للفرقة الآلية الجبلية العاشرة للجيش الأرميني الأول في توناشن، سرعت القوة الاحتياطية الارمينية اليها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني كشف مكان القوة الاحتياطية الوافدة للمساعدة ودمرها بالنيران الدقيق.