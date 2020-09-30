محمود واعزي: أذربيجان دولة مهمة في سياسة إيران الخارجية

طهران، 30 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أذربيجان دولة مهمة في سياسة إيران الخارجية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها محمود واعزي رئيس ديوان الرئيس الإيراني.

قال إن طهران الرسمية لا ترى أي قيود على تطوير العلاقات المشتركة. كلا البلدين مشاركان في مشاريع اقتصادية ذات أهمية دولية. يعكس تطوير العلاقات المتبادلة مصالح الشعبين.

وتطرق المسؤول الإيراني إلى الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأذربيجاني لتحرير إقليم قاراباغ الجبلية والمناطق المحيطة بها قال ان طهران الرسمية مستعدة للتوسط بين الطرفين لتحقيق السلام.

كما أشار واعزي الى الأخبار المتداولة عن نقل الأسلحة والذخائر من أراضي إيران إلى أرمينيا مؤكدا أن إيران وأذربيجان دولتان مجاورتان وصديقتان وشقيقتان. لذلك، لن تسمح إيران بنقل الأسلحة والذخائر من أراضيها. بحسب كلماته، توجد قوى تحاول الإخلال بالعلاقات الودية القامة بين البلدين، فيحاولون خلق تناقضات من خلال نشر أخبار كاذبة.