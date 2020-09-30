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    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات ساحقة على مقر الجيش الأرميني في اغداره

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٩]

    باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

    انزل الجيش الاذربيجاني ضربات ساحقة على مقر الفوج الآلي الجبلي الخامس للفرقة الآلية الجبلية العاشرة للجيش الأرميني الأول في منطقة أغداره.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان العدو تكبد خسائر فادحة في العتاد وفي صفوف الجنود.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات ساحقة على مقر الجيش الأرميني في اغداره
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