باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج استخدمت القوات المسلحة الارمينية في المعركة منظومة الصواريخ التكتيكية "توشكا – او". لكن 3 من الصواريخ المطلقة لم تنفجر بسبب تعطل وقدم المنظومة التابعة للجيش الأرميني. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع يقدم صورة احدى الصواريخ غير المنفجرة.

AZERTAG.AZ : 3 صواريخ التكتيكية من نوع "توشكا -أو" أطلقها الجيش الأرميني لم تنفجر

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