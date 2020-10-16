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    علم وتعليم


    إعلان عطلة في جميع مؤسسات التعليم في أذربيجان

    ١٦.١٠.٢٠٢٠ [١٠:٣٩]

    باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

    أعلنت عطلة في جميع مؤسسات التعليم في أذربيجان من 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عام 2020.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا القرار صدر عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

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    إعلان عطلة في جميع مؤسسات التعليم في أذربيجان