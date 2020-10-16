إعلان عطلة في جميع مؤسسات التعليم في أذربيجان

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

أعلنت عطلة في جميع مؤسسات التعليم في أذربيجان من 19 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عام 2020.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا القرار صدر عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.