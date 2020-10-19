مصادر الطاقة المتجددة ستكون أرخص من الفحم بعد 5 سنوات

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

سيكون توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس ارخص من الطاقة الكهربائية المنتجة من الفحم والغاز الطبيعي بعد 5 أعوام.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذا جاء في تقرير نشره BloombergNEF.

يقال ان الطاقة الرياحية والشمسية أصبحت ارخص طاقة كهربائية في عدد كثير من البلدان. إن انشاء محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالفحم والغاز الطبيعي ستكون كلفته اعلى من كلفة محطات الطاقة الشمسية والريحية خلال 5 سنوات مقبلة.

يذكر ان وكالة الطاقة الدولية أعلنت في تقرير نشرته في الأسبوع الماضي ان الطاقة الشمسية أصبحت ارخص مصدر الطاقة من الفحم.